静岡県富士宮市の防災道の駅「朝霧高原」に、災害に備えたコンテナ型のトイレが設置されました。災害時には、運搬をして被災地でも使えるということです。 【動画】運搬して被災地でも使える「防災用コンテナ型トイレ」設置＝静岡・富士宮市 こちらが防災用のコンテナ型トイレです。水循環式コンテナトイレで、上下水道に接続しなくても水洗トイレとして使うことができ、原則的に汲み取りや給水の必要もないということです。 道