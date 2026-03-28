任期満了に伴い2026年4月実施される沼津市長選に、靴製造販売会社社長の沓澤大三さんが3月27日、立候補を表明しました。 【動画】2026年4月実施の沼津市長選 3人目の立候補予定者・沓澤大三氏が出馬表明＝静岡・沼津市 市長選への出馬を明らかにしたのは現職と市議会議員に続いて3人目です。 沼津市長選への立候補を表明したのは靴製造販売会社・社長の沓澤大三さん72歳です。 沓澤さんは東京都出身で、10歳から高校卒業まで沼