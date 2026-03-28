沖縄の伝統楽器「三線」の歴史や文化を学び演奏を楽めるコンサートが3月28日、東京・銀座のヤマハホールで開かれました。 【動画】沖縄三線の文化継承めざしヤマハホールでコンサート＝東京・中央区銀座 『しまの音ー研究と演奏でひもとく、三線の未来ー』と題されたこのコンサートは、浜松市に本社を置く楽器メーカー「ヤマハ」が沖縄の伝統楽器「三線」の文化を継承す