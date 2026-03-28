元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、高木豊氏（67）をゲストに自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。広島をセ・リーグ3位に予想した理由を説明した。片岡氏は1位・阪神、2位・中日に続いて3位に広島を予想した。「巨人は山崎伊織が（開幕）ダメで、開幕ルーキーいかないといけない苦しさ。戸郷も状態が上がって来ない。両外国人（キャベッジ、ダルベック）次第。メンバーが揃って来ない」と、4位予想。DeNAに