元中日バッテリーコーチの西山秀二氏（58）が28日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演。広島に建てた自宅を巡り、チームメートだった佐々岡真司氏（58）から暴露される場面があった。現役時代は1億円プレーヤーには届かなかったが「賞金とか入れたら毎年1億いってたんです」という。長く広島の正捕手を務め、最高年俸は8000万円。「広島ですけど一等地に家を建てた」と胸を張った。佐々岡氏は西山氏の