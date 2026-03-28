元ＳＫＥ４８で、第３子を妊娠中の石田安奈（２９）が２８日、長女（４）、長男（１）を実母に預け、夫（５２）と夫婦でスイス旅行を楽しんだことを明かした。石田は１２歳でＳＫＥに入り、２１歳だった１７年に卒業。２１年に当時２２歳年上の会社経営者と結婚し、２児を授かった。今年３月２日に第３子妊娠を公表した。インスタグラムのストーリーズで、「スイスに行ってました」「今回は３人目が産まれると当分、身動き取