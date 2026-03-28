３月末で日本テレビを退社する岩田絵里奈アナウンサーが、同僚アナとの２ショットを公開した。岩田アナは２８日までに自身のインスタグラムを更新。「日本テレビアナウンス部一人一人と思い出がたくさん。先輩であり、後輩であり、姉であり、妹であり、お友達。まだまだ撮りたりてない！！」とつづり、水卜麻美アナウンサーら、日本テレビの女子アナウンサーとの２ショット９枚をコラージュした画像をアップした。この投稿