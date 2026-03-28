俳優の篠原涼子さん（52）が2026年3月22日、自身のインスタグラムを更新し、オフショットを披露した。「またこの現場に戻ってきたいなって思える1日でした」日本テレビ系のドラマ「パンチドランク・ウーマン」に出演する篠原さん。「今日も無事に撮影終了」といい、リブハイネックのニットとデニムを合わせたコーデでメイクを落とす姿などリラックスした様子を投稿した。「いい時間をありがとうございました」「またこの現場に戻っ