これが買えない！ 当日馬体重479キロ以下 連対馬20頭中14頭を当日馬体重500キロ以上の馬が占めており、馬格がある馬の活躍が目立つ。 480～499キロなら［2・3・5・31］だが、479キロ以下は［0・1・1・22］と１連対のみでは買えない。 ４歳馬 ５歳馬が［4・3・3・21］と最も好走率が高く、７歳馬までは連対馬が出ているものの、低調なのが［0・2・1・25］の４歳馬。 この中には①～⑤人気が18頭含まれ