ANAホールディングスのブランド「AirJapan」が、28日で運航を休止しました。「AirJapan」は、ANAホールディングスの国際線ブランドとして2024年2月に運航を開始し、LCCに近い運賃ながら充実したサービスが特徴でした。成田とバンコク、ソウル、シンガポールの3路線でインバウンド需要の獲得などに取り組んできましたが、ロシアとウクライナの戦争の長期化などで機材の納入が遅れるといった環境の変化から、2年ほどでの運航休止とな