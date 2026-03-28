テレビ朝日系「ロンドンハーツ」が２４日に放送された。この日は人気企画「ラブマゲドン」。元ＮＨＫでフリーアナウンサー・中川安奈が出演した。ＦＵＪＩＷＡＲＡ・藤本敏史は、中川アナを指名した理由を「自分で『性欲が強い』って言ってた。元ＮＨＫのアナウンサーでお堅い所もあって。たまらんでしょ」と話した。中川アナは「でも、性欲に関するネットニュースが出てから『今夜、１発どうですか？』みたいなＤＭがすご