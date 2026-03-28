W杯ジャンプ男子団体最終第3戦で2位に入った日本のメンバー。左から中村直幹、内藤智文、小林陵侑、二階堂蓮＝プラニツァ（ロイター＝共同）【プラニツァ（スロベニア）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは28日、スロベニアのプラニツァで男子団体最終第3戦（ヒルサイズ＝HS240メートル）が行われ、中村直幹（フライングラボラトリー）内藤智文（山形市役所）小林陵侑（チームROY）二階堂蓮（日本ビール