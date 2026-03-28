阪神２−０巨人（セ・リーグ＝２８日）――阪神は一回に森下の犠飛で先行し、八回に佐藤の適時打で加点。高橋が３安打しか許さず、５年ぶりの完投を完封で飾った。巨人は九回の好機であと１本が出ず。◇広島２−１中日（セ・リーグ＝２８日）――広島は追いつかれた直後の八回、ファビアンが決勝打を放った。新外国人ターノックは７回無失点の好投。中日は打線が新人の桜井を援護できなかった。◇ヤクルト５−２ＤｅＮＡ（セ