「巨人０−２阪神」（２８日、東京ドーム）開幕から連勝を狙った巨人だが、阪神・高橋遥人投手の前に３安打完封負け。首脳陣も脱帽するしかなかった。４回までは完全投球を許し、五回１死から岸田がチーム初安打を放ち、坂本も今季初安打となる中前打で続いた。チャンスメークするも、後続は続けない。２点を追う九回には２死二、三塁まで攻めたが、最後までホームは遠かった。試合後の阿部監督は「チャンスは作った。そこ