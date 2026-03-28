メルセデスの圧倒的な強さが目立った開幕戦と第2戦。1強ムードが漂う中、3月28日に第3戦F1™日本グランプリの予選が三重・鈴鹿サーキットで行われた。中国グランプリで涙の初優勝を飾った、19歳のキミ・アントネッリ（メルセデス）がポールポジションを獲得した。今年はリザーブドライバ―となった角田裕毅が走らない寂しさはあるものの、アストンマーティン・ホンダやTGRハースのジャパンパワーには、予選からこれまで以上の