元プロ野球選手で、NetflixのWBCナビゲーターを務めた杉谷拳士（35）が3月23日、Xを更新。帰国後の食事を投稿した。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 「日本に帰ってきたらまず生しらすなのよねめちゃくちゃ美味しい」と投稿されたのは、卵黄が添えられた生しらすの写真。「今から北海道に帰ります