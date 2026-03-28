3月23日～27日に、上期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄 市場 決算期修正前修正後修正率更新日 川崎地質 東Ｓ26/ 5 280 820 192.93/24 キャピタルＡ 東Ｓ26/ 3 350 62578.63/24 暁飯島工業 東Ｓ26/ 2 560 78039.3