3月23日～27日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄市場決算期 修正前 修正後修正率更新日 秩父鉄東Ｓ 26/ 3140450 221.4 3/26 川崎地質東Ｓ 26/11530 1060 100.0 3/24 児玉化東Ｓ 26/ 3850 160088.2 3/25