北海道・千歳市内のコンビニエンスストアの駐車場で女性が乗用車にはねられました。乗用車は逃走していて、警察がひき逃げ事件とみて捜査しています。（2026年3月28日）午後1時前、千歳市真々地2丁目にあるコンビニエンスストアの駐車場で、50代くらいの女性が駐車場で発進した乗用車にはねられ転倒し、目撃者が110番通報しました。女性は頭を打っていて、会話はできたもののはねられた前後の記憶がない状態だったということです。