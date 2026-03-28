札幌もいわ山ロープウェイは2011年のリニューアルオープン以降、累計来場者数が2026年3月28日で1000万人に到達しました。ロープウェイ山麓駅では記念のセレモニーが開かれ、1000万人目となった客にはオリジナルグッズなどの記念品が贈呈されました。札幌もいわ山ロープウェイの冬の営業は、今月末までで、来月24日から夏の営業が始まるということです。