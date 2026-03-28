札幌・中央警察署は2026年3月28日、強盗致傷事件が発生したと発表しました。犯人の男は現在も逃走中です。3月28日午前3時半前、札幌市中央区南4条西3丁目のビル内で、30代くらいの男が、60代の男性の体を押すなどの暴行を加え、転倒させ、ケガを負わせたうえ、現金などが入った財布を奪い逃走したということです。28日午前3時半ごろ、被害に会った男性から「知り合った男と飲みに行き財布を取られた」と110番通報があり、事件が発