この記事をまとめると ■道路上にはさまざまな設備が設置されている ■安全に寄与するために置かれている場合が多い ■単純で費用も安くて効果の高い設計になっているのが特徴だ 道路の設備にはそれぞれ意味がある ふだん何気なく走っている道路には、さまざまな安全に対するアイテムが数多く存在する。たとえばクルマで乗ってしまうと嫌な音がするデコボコやグレーチングと呼ばれる格子状の蓋、さらにはどこにでもあるガードレ