同じように過ごしているのに、チャンスをつかむ人もいれば、なぜかタイミングが合わない人もいるでしょう。その違いは、特別な運の強さではありません。実は“日常の選択と行動の積み重ね”にあります。動くタイミングを逃していない運がいいと感じる人は、チャンスが来たときにすぐ動いています。自分にとって完璧なチャンスを待っていると、動くべきタイミングは過ぎてしまうもの。小さくても動くことで、次のチャンスを掴む足が