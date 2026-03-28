お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）が、誕生日である5月27日に自身初の著書「津田日記」（新潮社）を発売する。昨年記した自身の日記をまとめたもので「渾身（こんしん）の作品に仕上がっております。映画化待ったなし」と自信を見せた。2024年末に占いで「黄色のカバーの手帳を買うと運気が上がる」と言われ、エルメスの黄色い革の手帳を購入。同時に日記を書くことを決意した。“幸せの黄色い手帳”効果か、24年末にT