「なんだか全身が重だるい…」「年々たるみが気になってきた…」そんな悩みを感じていませんか？実はそれ、筋力低下や巡りの悪さが原因かもしれません。そこで今回は、全身の引き締めと代謝アップにアプローチできるヨガの簡単ポーズ【ダンダヤーマナバーマンアーサナ】を紹介。手軽に実践できるので、スッキリとした“痩せ体質”をめざしていきましょう！🌼寝たままでお腹スッキリ！１日１セット【代謝UP＆ウエスト引き締