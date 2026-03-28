今っぽくコーデを整えているつもりなのに、どこかだけ少し違和感がある。そんな時に原因になりやすいのが「ベルト」です。面積は小さくてもウエスト位置にある分、視線が集まりやすく、意外にもコーデ全体のバランスを左右する重要なアイテムになります。そこで今回は、大人世代が見直したい「ベルトの選び方」を解説します。▲ベルトひとつで印象は変わる。太さ・バックル・色の違いが“なんとなく古い”原因に太すぎるベルト存在