フィギュアスケート世界選手権（チェコ・プラハ）女子フリーが２７日（日本時間２８）に行われ、今季限りで引退する坂本花織（２５＝シスメックス）が今季世界最高となる合計２３８・２８点をマークし、２年ぶり４度目の優勝。銅メダルだったニーナ・ピンザローネ（ベルギー）が涙を流しながら坂本への思いを熱弁して感動を呼んでいる。坂本との最後の戦いを終えたピンザローネは、演技後に坂本への思いが爆発。その様子を国際