レジでお金を払うとき、スマホを持ったとき、ふと視界に入る自分の手。「こんなに血管目立ってたっけ？」「なんだかシワっぽい？」と感じたことはありませんか？顔はメイクやスキンケアでしっかり整えていても、手だけは無防備なまま。40代以降は、この“手とのギャップ”によって、急に年齢を実感しやすくなります。“立体感”がそのまま出る手の甲は脂肪が少なく、もともと骨や血管の形が出やすい部位。年齢とともに肌のハリがゆ