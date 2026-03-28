巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）が２８日の阪神戦（東京ドーム）の９回にプロ初登板。１回無安打無失点、２奪三振でデビューを飾った。２点ビハインドの９回に登板。近本に対し、得意とするシンカーで空振り三振を奪うなど、２奪三振。二死から中野に四球を与えた場面は「今後の反省」と振り返ったが、虎打線相手に０を守り抜いた。田和は「緊張した中で、どれだけ自分のパフォーマンスを発揮できるのか楽しみだった