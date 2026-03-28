郵便物は、玄関で仕分け、必要な書類だけ残して残りは捨て、段ボール箱は折りたたんで、資源回収用の場所に積んでおくなど、意識的に部屋に持ち込まないよう心掛けています。それでも物は増えていくのですから不思議なものですね。数年前、諸事情により、物置を開けなくてはならない必要性にかられ、処分したことがあります。結婚式の引き出物や葬式の香典返しなどでいただき、使用していない食器やタオルが山のように積まれ、リサ