春らしいコーデを楽しみたいときは、明るいトーンのアイテムを取り入れてみて。爽やかなグリーンなら、コーデを明るく見せながらも大人っぽく落ち着いた印象に。そこで今回は【ユニクロ】のグリーントップスを使った、大人に似合う着こなしをご紹介します。 シャツ合わせで爽やかな大人カジュアルコーデ 【ユニクロ】「スムースコットンクルーネックセーター