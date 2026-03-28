小学2年から6年まで、息子の野球三昧だった私の週末。念願だった「自由な時間」を手に入れたはずの4月、私を待っていたのは解放感ではなく、ぽっかりと心に穴が開いたような深い喪失感で……？ 友人が体験談を語ってくれました。 知識ゼロからの野球 私の息子は、小学2年生のときから小学6年生まで、地域の野球チームに所属していました。 野球の知識が全くない私でしたが、楽しむ息子のため、週末の送迎やお弁当作り、