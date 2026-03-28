◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―５ヤクルト（２８日・横浜）ヤクルト・橋本星哉捕手がプロ初打点を挙げた。３回１死一、三塁で右犠飛を放った。「チャンスだったんで思い切って積極的に打ちたかったっていう気持ちで。打点欲しいなと思ってたんでよかったです」と笑みを浮かべた。２２年の育成ドラフト１位で入団。登録は捕手ながら打力を生かして外野手に転向。今年のキャンプはファームで過ごしたが、３月中盤から１軍に