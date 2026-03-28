◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２―５ヤクルト（２８日・横浜）ヤクルト・鈴木叶捕手が「３番・捕手」で先発。勝ち越し打を含む２安打１打点で勝利に貢献した。同点の無死一、二塁。「自分はバントかなと思っていたんですけど、あそこ、打て（のサインが）出たので。本当に思いきって行くだけだなと思いました」。真ん中低めに入ってきた甘いフォークボールをフルスイング。鋭いライナーが左翼線へ飛んだ。勝ち越しの適時二塁