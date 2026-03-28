人気モデル・秋元梢が近影を公開。美背中を披露したコーデショットに反響が寄せられている。秋元は２８日に自身のインスタグラムで「ＴａｂｉＢａｃｋＳｅａｍＳｈｅｅｒＳｏｃｋｓ」と記し、コーデショットをアップ。背中が大きく開いたジャケットにミニスカート、足袋ソックスをあわせたオールブラックコーデを披露した。秋元は大相撲で昭和末期から平成初期にかけて優勝３１回を果たした第５８代横綱・千代の富士