ダンスグループ・アバンギャルディのkohanaが27日、自身のインスタグラムを更新。大学を卒業したことを報告した。 【写真】思わず二度見！三度見！おかっぱじゃない姿かわいすぎてビックリ はかま姿にピンクが美しい大きな花束を抱えたkohana。「大学を卒業しました」と伝え、「4年間たくさんの方に支えていただき、本当に充実した大学生活を送ることができました!! 感謝の気持ちでいっぱいです…」と思いを文字に込