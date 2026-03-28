実業家でインフルエンサーの春木開氏が２８日、自身のＸを更新。ＹｏｕＴｕｂｅｒでタレントのてんちむこと橋本甜歌と、元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏との結婚についてつづった。春木氏は「青汁王子とてんちむの結婚が話題だけど年始に鬼電きてあまりにしつこいから出たら『赤い稲妻が走った！結婚する！！』はにゃ！？！？？その時が最初の報告だった」と記述。三崎氏とのやり取りを振り返り「正直その時はまた