経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は経済見通しを発表し、２０２６年の主要２０か国・地域（Ｇ２０）のインフレ（物価上昇）率を４・０％と予測した。中東情勢の緊迫化に伴うエネルギー価格の高騰で、２５年１２月の前回予測から１・２ポイントの大幅上昇となった。国・地域別のインフレ率は、米国が４・２％（２５年２・６％）、英国が４・０％（同３・４％）、中国が１・３％（同マイナス０・１％）と軒並み上昇を見込む。一方、