犬が『人嫌い』になってしまう絶対NG行為4選 飼い主さんとの関係性や環境などから、犬は人懐っこい子にも人が苦手な子にもなり得ます。何気ない言動や良かれと思ってしたことが、もしかすると犬にとっては『人嫌い』となってしまうかもしれません。 犬が人を嫌いになってしまう絶対NG行為を、人間不信となってしまう原因とともにお伝えします。ぜひ改めて確認してみてください。 1.大声で感情的に叱る しつけに体罰が絶対NG