会社の「看板犬」をしている豆柴の、立派な「仕事っぷり」が可愛すぎると反響を呼んでいます。話題となっている動画は記事執筆時点で56万9000回再生を突破し、「いるだけで空気和む」「最高すぎる」といったコメントが寄せられています。 【動画：会社の『看板犬』として働くワンコ→一日が始まると…あまりにも可愛い『仕事っぷり』】 まずは気合いを入れていく TikTokアカウント「kyowahaku」に投稿されたのは、会社の看板犬