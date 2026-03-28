安易に飼ってはいけない犬種5選 一口に犬と言っても、犬種ごとに特性があり、飼育の難易度は異なります。比較的飼育しやすい犬種もいれば、飼育が難しい犬種もいるのです。飼育が難しい犬種を安易に飼ってしまうと、愛犬も飼い主も幸せに暮らせない可能性があります。 ここでは、安易に飼ってはいけない犬種を5種ご紹介します。 1.ジャック・ラッセル・テリア 映画やCMでよく見かけるジャック・ラッセル・テリアは、キツネ狩