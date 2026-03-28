芝山鉄道の3500形とは？「日本一短い鉄道」を謳う芝山鉄道（千葉県）で、車両が世代交代します。2026年3月に3500形電車が引退し、4月から3600形電車が新たに運行する予定です。【世代交代】芝山鉄道に“移籍”する「ターボくん」を見る（写真）3500形・3600形は、いずれも直通運転先の京成電鉄から借り受けた車両（リース車）です。京成の形式や車両番号はそのままですが、車体の帯色を緑と赤に変えて芝山鉄道の個性を出していま