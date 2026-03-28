【バッグ迷子からの脱却白書】“推し活”や“ぬい活”などが当たり前になってきている昨今、バッグにチャームを付ける姿は街を歩いていると当たり前のように目にするようになりました。それは女性だけではなく、男性の間でも浸透しつつあります。そんなブームに自分も乗っかりたいものの、まだ手を出せていないという人も相当数いるのではないでしょうか？ そこでメンズでも取り入れやすい、バッグとそれに付けるチャーム類を今回