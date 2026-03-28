［J１百年構想リーグEAST第５節］町田 １（３PK1）１ 川崎／３月28日／町田GIONスタジアム前節、国立でのホームゲームで横浜に０−５で敗れ、サポーターからブーイングを浴びていた川崎は、約１週間の準備を経て、町田とアウェーで対戦。ボールを持たれた前半に先制を許すも、59分にエリソンが同点ゴールを奪い、その後は相手FWエリキが退場して数的有利を得て主導権を握った。しかし、チャンスを決め切れずにPK戦の末に敗戦。