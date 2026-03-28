All About ニュース編集部は2026年3月5〜6日、全国の10〜70代の男女250人を対象に「日本百名湯」に関するアンケート調査を実施しました。「日本経済新聞」で連載されていた企画の「日本百名湯」では、全国の行きたくなる温泉地が数多く紹介され温泉好きの間で人気です。今回は、日本百名湯の中から「新潟県・山梨県の温泉」に絞ったランキングを紹介。それでは、「日本百名湯の中で、好き＆行ってみたい新潟県・山梨県の温泉」ラン