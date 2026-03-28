女性コンビ「ハイヒール」のモモコ（62）が28日放送のカンテレ特番「見取り図の人生最後の朝昼晩餐ツアー」（土曜後2・57）に出演。驚きの私生活を明かした。「元旦以外の364日外食」と語るスーパーグルメなモモコ。人生最後の1日に食べたい朝昼晩ご飯、理想のスケジュールを語った。人生最後の日も通常通り「朝4時半に起床」するとモモコ。「寝るのは1時ごろ。ショートスリーパーやねん、昔から」と告白し、「4時半に起きた