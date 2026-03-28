ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得し、日本列島を熱狂の渦に巻き込んだ“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一ペア。3月25日（日本時間26日）にはチェコ・プラハでフィギュアスケート世界選手権が開幕したが、りくりゅうペアはこの大会を欠場している。【写真】りくりゅうの“恩師”が公開、結成以来の超貴重な秘蔵ショットりくりゅうが訪れていた“恩師”の元ミラノに続く偉業に期待するファン