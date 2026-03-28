『日に流れて橋に行く』（日高ショーコ/集英社）2回【全15回】本作著者と脚本家・森下佳子対談を読むかつて大きな賑わいを見せていた呉服店「三つ星」は、江戸から続く老舗の名店。その三男・星乃虎三郎が、三年ぶりに英国から帰国した。持てる知識を武器に新しい「三つ星」を作ろうと意気込むが、古い慣習に縛られた店の者たちの理解はなかなか得られない。唯一寄り添ってくれた長兄・存寅も、以前とはどこか様子が変わっていた。