今っぽなコーデを組むためのテクニックが知りたい！そこで今回は、Rayスタイリストに聞いた「トップス＆ワンピース」の選び方をご紹介します。トレンドがわかりやすく表れるワンピと、毎年新しいトレンドが生まれやすいトップス。選び方をマスターすれば、即おしゃれ上級者になれちゃう♡着回し基本の【き】絶対失敗しないアイテム選びのヒント♡まずは、着回しをする上で、どうやってアイテムを選ぶか。どんなことを意