◆ＡＦＣ女子チャンピオンズリーグ２０２５／２６▽準々決勝日テレ東京Ｖ５―０スタリオン・ラグナ（フィリピン）（２８日・味の素スタジアム）女子プロサッカーＷＥリーグ・日テレ東京Ｖが、ＡＷＣＬ準々決勝でスタリオン・ラグナ（フィリピン）に５―０と快勝して、日本勢初の４強進出を決めた。先発フル出場したＭＦ塩越柚歩にとっても、大きな１勝となった。三菱重工浦和に所属していた昨季はこの大会は準々決勝で敗退